Vor Beginn der neuen DTM-Saison gab es zahlreiche Änderungen im Reglement.

So müssen beispielsweise alle Teams einen Einheitsreifen benutzen, der schneller abbaut. Die Reifenheizdecken wurden gleich gänzlich abgeschafft. Auch der Funkkontakt zwischen Fahrer und Box wird stark eingeschränkt. Nur noch sicherheitsrelevante Informationen dürfen vom Kommandostand an die Fahrer weitergegeben werden.

Der ehemalige DTM-Pilot Timo Scheider sieht diese Regeländerungen im exklusiven Interview mit SPORT1 zwiegespalten.

"Wie auf Schienen"

"Wir haben gesagt: 'Gebt den Autos 650 PS und baut die Flügel weg, sodass sie schon im vierten Gang quer kommen. Jetzt fahren sie eher wie auf Schienen", sagte der 38-Jährige bei SPORT1.

"Das ist ein bisschen schade auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird der neue Reifen dazu beitragen wird, dass es anders wird als es in der Vergangenheit. Die DTM hat ihre Regularien und denen folgt sie", so Scheider.

Von Audi zu BMW

Scheider, der 16 Jahre lang für Audi gefahren war und 2016 seine DTM-Karriere beendet hatte, wechselte vor der Saison vom Ingolstädter Hersteller zu BMW und hat sich dort gut eingelebt.

"Ich habe von der ersten Sekunde an das Gefühl gehabt, dass ich mit offenen Armen empfangen wurde. Ich kenne sehr, sehr viele Leute schon aus dem DTM-Umfeld. Hier herrscht ein toller Teamgeist unter den Fahrern", sagte Scheider.

Für BMW wird Scheider beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring an den Start gehen. Für das MJP Racing Team Austria wird er 2017 auch in der Rallycross-Weltmeisterschaft antreten.