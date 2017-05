Lucas Auer war schon in den vergangenen Tagen und Wochen ein gefragter Gesprächspartner.

Kein Wunder, schließlich hat er als Neffe von Gerhard Berger sicher eine Menge zu erzählen über seinen prominenten Onkel, der früher für die große Scuderia Ferrari in der Formel 1 fuhr und heute die Geschicke der DTM leitet.

Doch spätestens seit dem Saisonauftakt der Tourenwagenserie in Hockenheim ist klar: Lucas Auer hat nicht nur einen großen Rennfahrer in seinem Familienstammbaum, er ist selbst auf dem besten Weg, sich einen Namen auf der Strecke zu machen.

Auer siegt gleich im ersten Rennen

Gleich das erste Rennen in Hockenheim gewann der österreichische Mercedes-Pilot und wirkte dabei trotz seiner 22 Jahre erstaunlich abgezockt und nervenstark.

Und das, obwohl ihn der ehemalige Formel-1-Fahrer Timo Glock (BMW/Wersau) bis zum Schluss jagte. (SERVICE: Die Fahrerwertung der DTM)

"Er hat einen super Job gemacht und ist ein hervorragendes Rennen gefahren ohne Fehler", lobte sein Onkel, und für Mercedes-Teamchef Ulrich Fritz war Auers Erfolg das Produkt großer mentaler Stärke: "Es war ein ganz starkes Rennen von Lucas. Er war am Ende unglaublich unter Druck und hat diesem bravourös standgehalten."

Als Gesamtführender an den Lausitzring

Auer, der als Gesamtführender zu den nächsten beiden Saisonrennen auf dem Lausitzring (20./21. Mai im LIVESTREAM, Highlights im TV auf SPORT1) reist, war "glücklich und stolz" über den "perfekten Auftakt" und lobte sein Mercedes-Team überschwänglich. (SERVICE: Rennkalender der DTM)

"Sie haben einen tollen Job gemacht und mir ein super Auto hingestellt", sagte Auer: "Ich habe super viele Nachrichten und Glückwünsche bekommen, aber leider war noch keine Zeit, um alles zu beantworten."

Für den Österreicher war es der zweite Sieg seiner DTM-Karriere - und hält er dieses hohe Niveau, wird es nicht sein letzter bleiben.

Traum vom Aufstieg in die Forme 1

"Es lief optimal, ich bin absolut zufrieden", sagte der bei Fans, Kollegen und Konkurrenten gleichermaßen beliebte Auer, der in seiner dritten DTM-Saison um den Titel fahren will und vom Aufstieg in die Formel 1 träumt.

Ob seinem Neffen der Sprung in die Königsklasse gelingt, darüber wollte Gerhard Berger nicht mutmaßen.

Ohnehin "spricht der Lucas mehr mit seinen Freunden über die DTM als mit mir", sagte der 57-Jährige schmunzelnd und fügte an: "Lucas hat jetzt die optimalen Voraussetzungen. Dass er schnell ist, wissen wir schon lange. Er hatte immer ein paar Schwankungen, jetzt schauen wir mal, ob er die in diesem Jahr im Griff hat."