DTM: Audi-Pilot René Rast gewinnt in Budapest

Anzeige

DTM: Audi-Pilot René Rast gewinnt in Budapest DTM: Rast mit erstem Karrieresieg / Lesedauer: 2 Minuten

Video

Vier Audis fahren in Budapest in die Top fünf. Einen schwarzen Tag erlebt der Gesamtführende Lucas Auer. SPORT1 zeigt das Rennen in Highlights im TV.