Es wirkt fast ein wenig trotzig, wenn Timo Glock in diesen Tagen über seine Chancen in der DTM spricht.

In Budapest soll am Wochenende endlich die Wende her - für Glock selbst und für die gesamte BMW-Flotte. "Ich war immer schnell dort, egal mit welchem Auto", sagt der 35-Jährige über den Hungaroring: "Und ich habe mein erstes Formel-1-Podium dort eingefahren."

Für die Saisonrennen fünf und sechs reist die DTM erstmals in dieser Saison ins Ausland, und bei BMW wird es langsam Zeit für gute Nachrichten. Denn der steile Aufstieg des Mercedes-Piloten Lucas Auer ist die eine Geschichte dieses DTM-Jahres. Die andere schrieb der bayerische Autobauer mit seinem problematischen Saisonstart.

Glock ist als Achter des Gesamtklassements noch bester BMW-Pilot im Feld, mit 25 Punkten fehlen 44 Zähler auf Spitzenreiter Auer aus Österreich. Meister Marco Wittmann (18 Punkte) findet man noch weiter unten in der Liste, erst dahinter tummelt sich der Rest des blau-weißen Teams.

Rückschlag am Lausitzring

Der Saisonstart in Hockenheim geriet noch ordentlich bis gut für BMW, Glock holte sogar die Pole Position für das zweite Rennen. Allerdings waren es schon in der Kurpfalz eher die Ergebnisse einzelner Piloten, die BMW Mut machten. In der Breite waren Audi und Mercedes schon dort besser aufgestellt.

Auf der zweiten Station am Lausitzring folgte dann der Rückschlag: Gerade einmal drei BMW standen in beiden Rennen insgesamt in den Top 10.

"Wir wissen selbst nicht, woran es liegt", räumt Glock ein, wenn er über die Enttäuschungen bei den jüngsten Rennen spricht: "Aber wir müssen es in Budapest besser machen. Wir machen uns keinen Druck, wir wissen um unsere Stärken."

Hoffnung auf Wende in Ungarn

Die Qualifyings waren bislang ordentlich. Als Hauptproblem hat man bei BMW, das in diesem Jahr auf die noch 2016 gültigen Reglement-Vorteile gegenüber der Konkurrenz verzichten muss, die Renngeschwindigkeit ausgemacht. "In Ungarn müssen wir da einen Schritt nach vorne machen, damit wir unsere Gegner wieder unter Druck setzen können", sagt Wittmann.

Dann bestehe Hoffnung, dass BMW den Kampf um die vorderen Plätze nicht mehr den Gegnern überlässt. Grundsätzlich halte man den M4 für "ein siegfähiges Auto", sagt BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt, "aber das müssen wir jetzt auch umsetzen". Sonst wird auch Timo Glock nicht mehr so schöne Erinnerungen an Budapest haben.