Das vierte Rennwochenende der DTM-Saison 2017 steht vor der Tür: Am Wochenende ist die Tourenwagen-Serie zu Gast am Norisring in Nürnberg. Sie können nicht in der fränkischen Hauptstadt sein, wollen aber das komplette Geschehen auf dem Stadtkurs in allen Sessions live verfolgen? Dann haben wir etwas: Wie schon bei den vorangegangenen Veranstaltungen in diesem Jahr bietet 'Motorsport-Total.com' einen kostenlosen Livestream an. Und hier geht's zum DTM-Livestream!

Neben unserem Live-Ticker mit allen aktuellen Informationen zum Geschehen auf der Strecke und hinter den Kulissen sehen Sie am Samstag und Sonntag die ganze Action auf dem Norisring bei 'Motorsport-Total.com' - inklusive Vor- und Nachberichterstattung. Als besonderes Highlight sind neben der klassischen Übertragung außerdem drei spezielle Onboard-Kanäle verfügbar. Zuschauer haben so die Möglichkeit, das komplette Rennen mit Lucas Auer (Mercedes), Rene Rast (Audi) und Timo Glock (BMW) mitzuerleben.

Außerdem werden die Highlights wie gewohnt kurz nach Rennende in unserer DTM-Videosektion abrufbar sein. Und für diejenigen, die die DTM im Fernsehen anschauen wollen: 'Das Erste' und der ARD-Spartenkanal 'one' zeigen am Samstag und Sonntag das Qualifikationstraining und das Rennen live im Free-TV.

Der Zeitplan der Live-Übertragungen aus Nürnberg:

Freitag, 30. Juni:16:45 Uhr: 1. Freies Training (Livestream Motorsport-Total.com)

Samstag, 1. Juli:08:35 Uhr: 2. Freies Training (Livestream Motorsport-Total.com)11:10 Uhr: Qualifying (Livestream Motorsport-Total.com)11:15 Uhr: Qualifying (one)12:55 Uhr: Rennen (Livestream Motorsport-Total.com)13:10 Uhr: Rennen (Das Erste)

Sonntag, 2. Juli:11:00 Uhr: 3. Freies Training (Livestream Motorsport-Total.com)13:50 Uhr: Qualifying (Livestream Motorsport-Total.com)13:55 Uhr: Qualifying (one)16:50 Uhr: Rennen (Livestream Motorsport-Total.com)17:25 Uhr: Rennen (Das Erste)

