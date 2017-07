Rookie René Rast hat den neunten DTM-Lauf des Jahres in Moskau gewonnen und mit seinem zweiten Sieg zur Saison-Halbzeit die Gesamtführung in der Tourenwagenserie zurückerobert. Der Audi-Pilot feierte auf dem Moscow Raceway von Startplatz eins einen souveränen Erfolg vor seinem Markenkollegen Mike Rockenfeller und Vorjahresmeister Marco Wittmann im BMW.

Mit nunmehr 99 Punkten katapultierte sich Rast in der Fahrerwertung von Rang fünf an die Spitze, die er nach seinem Premierenerfolg im Juni in Budapest schon einmal innehatte. Der 30-Jährige verdrängte seinen Audi-Markenkollegen Mattias Ekström (93 Punkte), der Schwede erreichte nach einer frühen Kollision mit BMW-Pilot Timo Glock nur den achten Rang. In Schlagdistanz zu Rast ist trotz Rang sechs am Samstag auch weiterhin Mercedes-Shootingstar Lucas Auer aus Österreich (89 Punkte).

Der heimliche Sieger hieß aber Rockenfeller. Der Ex-Meister, der in Russland bereits 2013 und 2015 gewonnen hatte, fuhr nach seinem Mittelfußbruch vom vorherigen Rennen auf dem Norisring mit einer eigens angefertigten Bandage am rechten Fuß und einem angepassten Rennschuh mit steiferer Sohle sein bestes Saisonresultat heraus.

Auch der zehnte von 18 Saisonläufen steigt am Sonntag (ab 13.45 Uhr im LIVETICKER) auf dem 3,931 km langen Kurs vor den Toren der russischen Hauptstadt.