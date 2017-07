Tom Blomqvist hat sich im Qualfiying zum zehnten DTM-Saisonrennen (ab 13.45 Uhr im LIVETICKER) in Moskau die Pole Position geschnappt.

Der britische BMW-Pilot setzte sich etwas überraschend vor seinem Markenkollegen Bruno Spengler aus Kanada durch.

Für Blomqvist war es die dritte Pole in der Tourenwagenserie.

Die im 1. Rennen am Samstag und auch im 3. Training am Sonntag noch so stark auftrumpfenden Audi mussten sich mit der zweiten Reihe begnügen.

Ekström sichert sich Bonuspunkt

Dank des Bonuspunkts für Rang drei rückt der Schwede Mattias Ekström in der Fahrerwertung dabei auf fünf Punkte an Markenkollege und DTM-Spitzenreiter René Rast (Minden/99) heran, der als Vierter allerdings direkt neben dem 39-Jährigen aus der zweiten Reihe startet.

Der mit einem Mittelfußbruch startende Mike Rockenfeller, der am Samstag noch sensationell Rang zwei belegt hat, muss diesmal von Rang 16 versuchen eine Aufholjagd zu starten.

Schnellster Mercedes-Pilot war der Schotte Paul Di Resta, der von Rang fünf ins Rennen gehen wird. Der Meisterschafts-Zweite Lucas Auer (Österreich/95) kam im deutlich schwereren Mercedes nicht über Startplatz 13 hinaus.

Wegen der umstrittenen Performance-Gewicht-Regelung haben die Mercedes auch am Sonntag zehn kg mehr Ballast an Bord als Audi und fünf mehr als BMW. Dabei hatte Audi am Samstag einen Doppelsieg durch Rast und den Neuwieder Mike Rockenfeller gefeiert.