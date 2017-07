Vorjahresmeister Marco Wittmann hat im Qualifying zum neunten DTM-Saisonrennen in Moskau die Bestzeit gesetzt. Wegen einer Strafe vom vorherigen Rennen auf dem Norisring wird der in diesem Jahr noch sieglose BMW-Pilot allerdings auf Rang sechs zurückversetzt. Von der Pole Position startet damit der zweitplatzierte Audi-Fahrer René Rast.

Neben dem DTM-Neuling in Reihe eins steht überraschend Ex-Meister Mike Rockenfeller. Der Audi-Pilot fuhr nach seinem Mittelfußbruch vom Norisring mit einer eigens angefertigten Bandage am rechten Fuß und einem angepassten Rennschuh mit steiferer Sohle. Rockenfeller hat bereits zweimal (2013, 2015) in Russland gewonnen.

DTM-Spitzenreiter Mattias Ekström (Schweden) startet mit seinem Audi nur von Rang fünf ins Rennen am Nachmittag (ab 14.43 Uhr im LIVETICKER). Sein härtester Meisterschaftsrivale Lucas Auer aus Österreich kam nicht über Startplatz 13 hinaus.

Überhaupt hatten die Mercedes aufgrund der Performance-Gewicht-Regelung die erwarteten Probleme: Mit zehn Kilogramm mehr Ballast als Audi und fünf mehr als BMW erreichte der Brite Gary Paffett als Bester den neunten Startplatz.

Auch der zehnte von 18 Saisonläufen steigt am Sonntag (ab 13.45 Uhr im LIVETICKER) auf dem 3,931 km langen Moscow Raceway vor den Toren der russischen Hauptstadt.