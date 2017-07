DTM-Pilot Paul di Resta kommt an diesem Wochenende unerwartet zu einem Einsatz in der Formel 1. Beim Großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring muss der Schotte, der neben seinem DTM-Engagement für Mercedes offizieller Ersatzfahrer des Teams Williams ist, für Felipe Massa einspringen. Der Brasilianer musste aufgrund einer Viruserkrankung aus gesundheitlichen Gründen seine weitere Teilnahme am Rennwochenende in Ungarn am Samstagmittag absagen.

Ab dem Qualifying übernimmt di Resta den Williams von Massa und wird damit, sofern er sich qualifiziert, am Sonntag sein 59. Formel-1-Rennen bestreiten. In den Jahren 2011 bis 2013 war der DTM-Champion des Jahres 2010 für Force India gefahren.

Allerdings steht die Resta dabei vor einer gewaltigen Aufgaben. Sein bisher letztes Formel-1-Rennen hatte er vor mehr als drei Jahren, am 24. November 2013 beim Grand Prix von Brasilien in Sao Paulo bestritten. Einen Williams oder überhaupt ein Formel-1-Auto mit dem aktuellen Hybridantrieb ist di Resta auf der Rennstrecke noch nie gefahren.

An den Hungaroring hat di Resta jedoch sehr gute und frische Erinnerungen. Vor erst sechs Wochen gewann der Schotte dort das Sonntagsrennen der DTM.

