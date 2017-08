Er ist einer der Kandidaten für ein Audi-Cockpit in der DTM 2018: Nyck de Vries. Der Niederländer, der am Wochenende in Spa in der Formel 2 an den Start geht und in dieser Saison schon viermal auf dem Podium stand, gilt als potenzieller, künftiger DTM-Pilot.

Der Monaco-Formel-2-Sieger hat seit dem DTM-Wochenende in Moskau die Ersatzfahrer-Rolle bei Audi inne und wäre fast zu seinem DTM-Debüt gekommen. "Er hat im vergangenen Jahr einen Young-Driver-Test in Jerez mit uns absolviert und er hat uns mit seiner Leistung und Herangehensweise beeindruckt. Das war der Grund, warum wir ihm die Ersatzfahrer-Rolle in Moskau angeboten haben, weil wir nicht wussten ob Mike (Rockenfeller) fahren kann oder nicht", erklärt Audi-Motorsportchef Dieter Gass.

Rockenfeller hatte sich bei dem Unfall mit Gary Paffett am Norisring den Mittelfuß gebrochen und seine Teilnahme am Rennwochenende in Russland war lange Zeit fraglich.

"Ich erwarte keine Änderungen"

Am vergangenen Wochenende in Zandvoort war der 22-Jährige wieder in Diensten der Ingolstädter, wenn auch nicht in einer offiziellen Rennfahrer-Rolle. Im Renntaxi der Ingolstädter pilotierte der Niederländer die geladenen Gäste der Audianer um den Dünenkurs und nahm an technischen Meetings teil.

"Er ist ein gut ausgebildeter Rennfahrer und arbeitet sehr professionell, das haben wir im Rennsimulator gesehen. Ich denke, dass wir ein Auge auf ihn haben sollten", so der Audi-Motorsportchef, der "kein Problem" in de Vries's Verbindung zum Formel-1-Rennstall von McLaren sieht.

Obwohl Audi ein Auge auf de Vries geworfen hat, glaubt Gass nicht daran, dass der Audi-Fahrerkader für die Saison 2018 verändert wird. "Ich erwarte keine Änderungen", sagt er. "Wir haben vor dieser Saison erhebliche Änderungen am Fahrerkader vorgenommen und es ist noch nichts entschieden. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellten, dass wir mit allen weitermachen. Aber es ist noch sehr früh, darüber zu sprechen."

2017 sind die Audi-Werksfahrer Rene Rast und Le-Mans-Sieger Loic Duval zum DTM-Kader der Ingolstädter gestoßen. Miguel Molina und Adrien Tambay mussten dafür die DTM verlassen.

