Die umstrittene Regelung zu den Zusatzgewichten in der DTM ist Geschichte wird außer Kraft gesetzt.

Nachdem sich die drei Hersteller Audi, BMW und Mercedes überraschend geeinigt hatten, wird es schon am kommenden Wochenende in Spielberg keine Zusatzgewichte mehr bei den Autos geben. Auch der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) stimmte der Regeländerung bereits zu.

Die Gewichtsregelung sollte sicherstellen, dass die DTM-Fahrzeuge auf etwa gleichem Niveau unterwegs sind. Je nach Rundenzeiten wurden die Autos be- oder entladen.

Glock begrüßt Entscheidung

Der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock, in der DTM für BMW am Start, begrüßte die Entscheidung ausdrücklich: "Sportlich war das die absolut richtige Entscheidung. Wir hatten uns als Fahrer ja auch vorher schon gemeinschaftlich dafür ausgesprochen. Die Gewichte hatten für taktische Spielchen gesorgt. Zudem gab es auch noch die eine oder andere nicht so clevere Änderung während der Saison. Der Fan hat eingeschaltet und nicht verstanden, warum der Audi, der BMW oder der Mercedes Gewichte ein- oder ausladen musste."

Die Gewichte wurden beim Handicap-System der DTM nach einem höchst umstrittenen Schlüssel nach jedem Rennen neu verteilt und sollten die jeweils Schnellsten einbremsen. So wurde das Klassement immer wieder umgewälzt - und der Sinn des Motorsports in gewisser Weise verfehlt.