Im abschließenden Training am Red-Bull-Ring in Spielberg gab Mattias Ekström das Tempo vor. Der Audi-Pilot und Sieger des Samstags-Rennens lag mit einer Rundenzeit von 1:22.059 Minuten vor seinen Markenkollegen Mike Rockenfeller (2./+0,042) und Jamie Green (3./+0,225).

"Das ist das, was ich kann. Ob es reicht, werden wir bald wissen", stapelt der Schwede tief. "Ich habe ein gutes Gefühl, das Auto war gut. Nicht jeder hat neue Reifen übrig, deshalb darf man dem Ergebnis aus dem Training nicht überbewerten. Es war sehr kühl und später wird es wärmer. Wir müssen im Qualifying gut sein, ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind."

Auf den weiteren Plätzen folgten Gary Paffett (Mercedes/4.), Nico Müller (Audi/5.), Lucas Auer (Mercedes/6.), Rene Rast (Audi/7.), Maro Engel (Mercedes/8.), Loic Duval (Audi/9.) und Robert Wickens (Mercedes/10.).

Es war das gleiche Spiel wie gestern. Heute Mittag im Qualifying wird es wärmer als jetzt. Deshalb geht es nicht so sehr darum, auf die Rundenzeiten zu schauen. Wir haben versucht, das Gelernte von gestern auszuprobieren und wir hoffen, dass wir einen Schritt nach vorne machen werden", erklärt BMW-Motorsport-Direktor Jens Marquardt. "Das Qualifying ist der Schlüssel. Wir hoffen, dass wir nicht nur Marco vorne haben, sondern auch die anderen Jungs."

Auch der Österreicher Auer möchte das Training nicht überbewerten. "Das Training ist nicht aussagekräftig. Es geht darum, alles zu verfeinern und später müssen wir schauen, wo wir stehen", erklärt der Lokalmatador. "Das Ziel im Qualifying sind die Top 10. Ob wir das erreichen, werden wir sehen."

Für Edoardo Mortara begann der Sonntagmorgen mit Problemen: Der Mercedes-Pilot musste seinen "Pink Panther" wegen eines technischen Defekts nach nur zehn Minuten am Ende der Start-Ziel-Geraden. "Es ist noch zu früh zu sagen, wo das Problem liegt. Edo funkte, dass der Motor plötzlich ausgegangen ist. Wenn das Auto zurück in der Box ist, müssen wir schauen, was es ist", sagte Mercedes-DTM-Teamchef Ulrich Fritz während dem Training.

"Es ist natürlich schade, dass er so wenig Fahrzeit im Training hatte, denn jede Minute im Auto ist hilfreich. Aber das ist die Technik, und damit muss man umgehen", bedauert er. Laut Mercedes handelt es sich nach einer ersten Analyse um ein Problem mit dem Benzindruck.

In knapp zwei Stunden (12 Uhr) beginnt das Qualifying für das zweite Rennen in Spielberg, das um 15:15 Uhr gestartet und im Livestream von 'Motorsport-Total.com' übertragen wird.

