Am Samstagsmorgen fuhr Mike Rockenfeller (Audi) in 1:30.849 Minuten die Bestzeit im zweiten Freien Training beim DTM-Finale in Hockenheim. Hinter dem Audi-Fahrer belegten mit Jamie Green (+0,135 Sekunden), Nico Müller (+0,266) und Spitzenreiter Mattias Ekström (+0,294) die Plätze zwei, drei und vier.

Paul di Resta (Mercedes/5.), Rene Rast (Audi/6.), Robert Wickens (Mercedes/7.), Edoardo Mortara (Mercedes/8.), Maxime Martin (BMW/9.) und Maro Engel (Mercedes/10.) komplettierten die Top 10.

Nach einer kurzen Verschnaufpause kämpfen die 18 DTM-Piloten um 11:45 Uhr zum vorletzten Mal in der Saison 2017 um die Pole-Position. Rennstart für das erste Rennen am Finalwochenende ist um 14:45 Uhr. Alle Sessions werden im Livestream von 'Motorsport-Total.com' übertragen.

