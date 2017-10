Audi-Fahrer Mike Rockenfeller setzt die erste Bestzeit am ersten Tag des Saisonfinales der DTM 2017 in Hockenheim. In 1:31.760 Minuten war der Phoenix-Pilot 0,166 Sekunden schneller als sein Markenkollege Rene Rast auf Platz zwei. Dritter wurde Tabellenführer Mattias Ekström (Audi/+0,182).

"Klar, das erste Freie Training ist immer schwierig zu bewerten, aber man startet lieber gut und auf dem richtigen Fuß. Alles gut, das Auto hat toll funktioniert. Technisch einwandfrei, aber beim Set-up können wir uns noch etwas verbessern", so der Tagesschnellste Rockenfeller.

Lucas Auer (Mercedes/4.), Gary Paffett (Mercedes/5.), Jamie Green (Audi/6.), Paul di Resta (Mercedes/7.), Nico Müller (Audi/8.), Bruno Spengler (BMW/9.) und Maxime Martin (BMW/10.) komplettierten die Top 10.

Für Timo Glock begann das Finalwochenende nicht optimal. Im 30-minütigen Training komplettierte der BMW-Fahrer nur sechs Runden.

"Wir haben versucht, das Limit auszuloten und zu pushen, denn in der DTM machen Hundertstel oder Tausendstel den Unterschied. Das Auto fühlt sich okay an, es liegt noch Arbeit vor uns, aber für den Anfang ganz gut", sagt Müller.

Bei SPORT1 können Sie alle Trainingssessions sowie die beiden Qualifyings (Samstag, 11.45 Uhr und Sonntag, 12 Uhr) via DTM-LIVESTREAM verfolgen. Die beiden Rennen (Samstag, 14.45 Uhr und Sonntag, 15.15 Uhr) gibt es bei SPORT1 im LIVETICKER sowie im LIVESTREAM der DTM.

© Motorsport-Total.com