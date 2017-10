Startplatz eins für Timo Glock beim vorletzten Saisonlauf der DTM 2017 in Hockenheim. Der BMW-Pilot startet am Samstag von Pole-Position und vor seinem Markenkollegen Maxime Martin (+0,037 Sekunden). In Startreihe zwei finden sich die Audi-Piloten Jamie Green (3./+0,122) und Rene Rast (4./+0,155).

Für Startplatz eins erhält der Pole-Setter Glock drei Meisterschaftspunkte. Der zweitplatzierte Martin wird mit zwei, der Dritte Green wird mit einem Zähler belohnt.

Die Top 10 komplettierten Edoardo Mortara (Mercedes/5.), Robert Wickens (Mercedes/6.), Mike Rockenfeller (Audi/7.), Marco Wittmann (BMW/8.), Nico Müller (Audi/9.) und Tabellenführer Mattias Ekström (Audi/10.).

Der Countdown läuft: Um 14:45 Uhr schalten die Startampeln auf Grün für den 17. Und vorletzten Lauf der DTM-Saison 2017. Das Rennen wird inklusive Vor- und Nachberichterstattung im Livestream von 'Motorsport-Total.com' übertragen.

