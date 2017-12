Der Rennkalender der DTM 2018 wird doch nach dem traditionellen Muster aufgestellt. Hockenheim wird auch im kommenden Jahr Schauplatz des Auftakts (5./6. Mai) und des Saisonfinales (13./14. Oktober) sein. Zwischen den beiden Veranstaltungen auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg gibt e4s im Vergleich zu den Vorjahren jedoch einige Veränderungen. Oschersleben und Moskau sind nicht mehr vorgesehen, dafür gastiert die DTM in Misano (25./26. August) und in Brands Hatch (11./12. August).

Die Rückkehr nach Großbritannien hatte sich bereits abgezeichnet. Im Gegensatz zu den DTM-Rennen bis 2013 auf der Traditionsstrecke südöstlich von London wird man nicht mehr die kurze "Indy-Variante" befahren, sondern bei den zwei Rennen im Sommer den vollen Grand-Prix-Kurs mit 3,9 Kilometern Länge. Beim Debüt in Misano an der Adriaküste hofft man auf den Besuch zahlreicher deutscher Urlauber, die zu jener Jahreszeit ihre Ferien in Rimini und Umgebung verbringen.

Hinter dem Rennwochenende auf dem Lausitzring steht terminlich noch ein Fragezeichen. Die ITR hat die Veranstaltung auf den 19. und 20. Mai gelegt. Zur gleichen zeit hält die Formel E ihr Rennen in Berlin ab. Ob die FIA diesem Plan mit zwei Motorsportveranstaltungen in nur rund 130 Kilometern Entfernung voneinander zustimmen wird, ist aktuell noch fraglich. Der FIA-Weltrat am heutigen Mittwoch könnte Klarheit verschaffen. Im 2018er Kalender der Formel-3-EM taucht der Lausitzring nicht auf.

Im Juli wird die DTM in Budapest und auf dem Norisring fahren, Mitte Juli will man sich am Strand von Zandvoort erneut präsentieren. Vor dem Saisonfinale am zweiten Oktoberwochenende stehen im September die Rennwochenenden auf dem Nürburgring und in Spielberg auf dem Plan. Die DTM will ihren Kalender 2018 in den kommenden Tagen offiziell bekanntgeben.

Die voraussichtlichen DTM-Termine 2018:05./06. Mai - Hockenheim19./20. Mai - Lausitzring02./03. Juni - Budapest23./24. Juni - Norisring14./15. Juli - Zandvoort11./12. August - Brands Hatch25./26. August - Misano08./09. September - Nürburgring22./23. September - Spielberg13./14. Oktober - Hockenheim

© Motorsport-Total.com