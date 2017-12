Der Meister bleibt dabei: "Auch 2018 werde ich wieder mit Audi in der DTM starten", verkündet DTM-Champion Rene Rast in den sozialen Netzwerken. Damit ist klar: Der Deutsche strebt in der DTM-Saison 2018 die Titelverteidigung an.

Kurioserweise hatte sich Rast im Oktober den DTM-Fahrertitel 2017 gesichert, ohne einen Vertrag für die folgende Saison zu haben. Der Verbleib in der Rennserie war jedoch stets der Wunsch des 31-Jährigen, der 2018 allerdings auch für Mazda in der IMSA-Sportwagen-Serie in den USA startet.

Rast hat in der DTM-Saison 2017 etwas Besonderes erreicht: In seinem ersten kompletten Jahr in der Meisterschaft erzielte er nicht nur seine ersten Pole-Positions und Siege, sondern auch den Meistertitel. Beim Finale in Hockenheim fing er seinen bis dahin führenden Markenkollegen Mattias Ekström noch ab und meinte anschließend: "Der große Traum ist erfüllt."

Ob Rast weiterhin für den Rosberg-Rennstall antritt, ist noch offen. "Das Paket stimmte. Ich würde gern dort bleiben", meint der Deutsche.

