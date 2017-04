Formel E macht ab der Saison 2018 wahrscheinlich in Rom Station

vergrößernverkleinern Die Formel E soll ab 2018 auch in Rom Station machen © Getty Images

Die Formel E wird wahrscheinlich ab der Saison 2018 auch in Rom ein Rennen austragen. Ferrari ist an einem Einstieg in die E-Serie interessiert.