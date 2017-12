Daniel Abt hat ein starkes deutsches Auftaktwochenende mit einem Sieg gekrönt und seinem Audi-Team einen perfekten Einstand in der Formel E beschert.

Der Kemptener gewann das zweite Rennen in Hongkong an seinem 25. Geburtstag vor dem Schweden Felix Rosenqvist (Mahindra) und dem Schweizer Edoardo Mortara (Venturi). Abt übernahm nach Platz fünf zum Auftakt am Samstag auch die Gesamtführung in der Formel E.

"Mir fehlen die Worte. Es war ein unglaublicher Tag, ein unglaubliches Rennen", sagte Abt im Anschluss: "Wir haben an diesem Wochenende gezeigt, dass wir da sind, dass wir kämpfen können. Jetzt verlassen wir Hongkong als Meisterschaftsführende."

Titelverteidiger di Grassi enttäuscht

Audi, ab dieser Saison als erster deutscher Hersteller mit einem Werksteam am Start, brachte erneut nur einen seiner beiden Wagen in die Top 10. Titelverteidiger Lucas di Grassi (Brasilien) kam nach Platz 18 zu Beginn am Sonntag nur auf Rang 15.

Am Samstag war der frühere Formel-1-Pilot Nick Heidfeld (Mahindra) beim Sieg des Briten Sam Bird (Virgin) auf Platz drei gefahren. "Die Pace war super. Es wäre mehr drin gewesen", hatte Heidfeld erklärt. Er sei nach einem dritten Platz selten so enttäuscht gewesen.

Die Formel-E-Teams fahren mit Einheits-Chassis, die Entwicklung des Antriebsstrangs mit Motor, Getriebe und Teilen des Fahrwerks obliegt aber den Rennställen.

Die Läufe in Hongkong waren der Startschuss zu einer Saison mit 14 Rennen in elf Großstädten. Der Berlin ePrix findet am 19. Mai 2018 auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof statt. In den kommenden Jahren werden nach Audi auch BMW, Mercedes und Porsche in die Rennserie einsteigen.