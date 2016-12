Noch hat Mercedes keinen Nachfolger für den zurückgetretenen Weltmeister Nico Rosberg gefunden.

Bewerber aber gab es reichlich, wie Aufsichtsratsboss Niki Lauda in einer Gesprächsrunde bei Servus TV verriet.

Video Rosberg sucht neuen Nervenkitzel

"Jeder einzelne der aktuellen Rennfahrer hat sich sofort bei mir gemeldet. Auch deine waren dabei, Helmut. Aber die sind ja bis 2019 von dir gefesselt", sagte Lauda zu Red-Bull-Boss Helmut Marko, der ebenfalls an der Runde teilnahm.

Heißt also: Nicht nur Daniel Ricciardo, sondern auch Shootingstar Max Verstappen hat sich um das vakante Mercedes-Cockpit beworben.

Lauda ist begeistert vom jungen Niederländer, der in diesem Jahr in Barcelona sein erstes Rennen gewann. "Dieser Typ ist unglaublich. Vom Potenzial her kann man ihn mit Senna oder Schumacher vergleichen."

Vor diesem Hintergrund erscheint der witzige Twitter-Battle zwischen Mercedes und Verstappen nun doch nicht mehr so abwegig.

Derzeit gilt Williams-Pilot Valtteri Bottas als heißester Kandidat auf den neuen Job neben Lewis Hamilton. Die endgültige Entscheidungsfindung könnte sich aber laut Lauda bis Ende Januar hinziehen.

Dass die Mercedes-Wahl offenbar nicht auf das eigene Stallpferd Pascal wehrlein fällt, bringt wiederum Red-Bull-Mann Marko auf die Palme.

"Ihr traut es dem Wehrlein nicht zu. Das heißt, ihr traut eurem eigenen Juniorprogramm nicht", spottete er in Richtung Lauda. "Er ist sehr jung, aber no risk, no fun."