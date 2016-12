Mercedes-Sportchef Toto Wolff hat in einem Interview mit der italienischen Sporttageszeitung La Gazetta dello Sport verraten, dass sein Team den Weg von Mick Schumacher genau verfolgt.

Mit seinem Wechsel in die Formel-3 betritt der Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher automatisch die Bühne des internationalen Motorsports. Spätestens dann wird der 17-jährige für diverse Formel-1-Teams interessant. Toto Wolff ist bereits jetzt von Mick Schumacher angetan.

"Mick ist ein toller Typ und ein exzellenter Fahrer. Seine Familie hat einen Platz in unserem Herzen, aber es ist vollkommen richtig, dass er sich jetzt auf die Formel 3 konzentriert", so Wolff.

Unabhängig vom Nachnamen werden

Erfolgreiche Rennen in der Formel 3 würden Mick Schumacher auch unabhängiger von seinem bekannten Nachnamen machen und ihm in Richtung Formel 1 viele Türen öffnen. "Wenn er sich in dieser Serie gut schlägt, werden viele Teams davon Notiz nehmen. Und eines davon wird Mercedes sein."