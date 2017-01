Bernie Ecclestone könnte schon in dieser Woche von seinem Posten als Geschäftsführer der Formel-1-Holding SLEC zurücktreten. Das berichtete die BBC am Sonntag.

Weiter soll das US-Unternehmen Liberty Media, designierter Eigner der Formel 1, dem 86-Jährigen die Ehrenpräsidentschaft über die Serie angeboten haben.

Die britische Rundfunkanstalt will von einem führenden Mitarbeiter des Formula One Managements (FOM) erfahren haben, dass der neue Mehrheitseigner, Liberty Media, schon mehrere Nachfolger für den 86-jährige in Position gebracht hätte.

Ross Brawn in verantwortlicher Position

Der US-Amerikaner Sean Bratches, früherer ESPN-Mitarbeiter, soll laut dem Bericht in kommerziellen Angelegenheiten das Ruder zu übernehmen.

Liberty-Berater Ross Brawn, einst Teamchef von Ferrari und Mercedes, soll sich um die Verbindungen zu den Teams und um das Technische Reglement kümmern.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte der Motorsport-Weltverband FIA auf einer außerordentlichen Sitzung in Genf einstimmig die Übernahme durch die Liberty Media genehmigt, Stunden zuvor hatten bereits die Aktionäre des Unternehmens einen entsprechenden Antrag durchgewunken.

Zudem wurde die Umbenennung der Firma in "Formula One Group" beschlossen.

Seit den frühen 1970er-Jahren hatte Ecclestone in der Formel 1 zunehmend an Einfluss gewonnen, die Professionalisierung der Serie vorangetrieben und sie in der Folge weltweit zu einer Premiummarke entwickelt.

Ecclestones umstrittenes Geschäftsmodell sorgte allerdings auch dafür, dass kleine Teams in die Insolvenz rutschten und traditionsreiche Rennstrecken aus dem Kalender verschwanden. Auch der Große Preis von Deutschland fiel den hohen Antrittsgagen zum Opfer.

Seit Liberty Media im vergangenen September in einem ersten Schritt für rund vier Milliarden Euro die Mehrheitsrechte an der Formel 1 vom bisherigen Hauptgesellschafter CVC erworben hatte, mehrten sich die Gerüchte um ein Ende der Ära Ecclestone.