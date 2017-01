Anzeige

Esteban Gutierrez wechselt von der Formel 1 in die Formel E Gutierrez wechselt in die Formel E

vergrößernverkleinern Esteban Gutierrez beendete die vergangene Saison ohne einen einzigen WM-Punkt © Getty Images

Esteban Gutierrez findet nach seinem Aus in der Königsklasse eine neue Herausforderung. Der Mexikaner heuert in der Formel E an und steigt schon in die laufende Saison ein.