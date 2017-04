Formel 1: Bernie Ecclestone will Rennstrecke in Interlagos kaufen

Anzeige

Formel 1: Bernie Ecclestone will Rennstrecke in Interlagos kaufen Steht Ecclestones Rückkehr bevor? / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Bernie Ecclestone will wieder in der Königsklasse mitmischen © Getty Images

Bernie Ecclestone will wieder in der Königsklasse mitmischen. Der Brite gehört zu den Kaufinteressenten der Rennstrecke in Interlagos. Auch die neuen Besitzer bieten mit.