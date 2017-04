Die Formel-1-Saison 2017 kommt langsam in Gang. Nach den ersten Freien Trainings am Freitag steigen am Samstag im Wüstenstaat Bahrein das 3. Freie Training (ab 14 Uhr im LIVETICKER) und dann das Qualifying (ab 17 Uhr im LIVETICKER).

Das Rennen auf dem Bahrain International Circuit steht ganz im Fokus des Duells zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Von 2010 bis 2015 holten immer entweder Mercedes-Pilot Hamilton oder der viermalige Weltmeister Vettel den WM-Titel. Und auch 2017 sieht es so aus, als ob einer der beiden Fahrer am Ende triumphieren sollte.

Nach den Ergebnissen der Freien Trainings am Freitag geht Vettel als Favorit auf die Pole Position in das Qualifying. Der 29-Jährige fuhr bei Temperaturen von über 30 Grad in der Wüste von Sakhir in 1:31,310 Minuten die schnellste Zeit und verwies seinen Rivalen Lewis Hamilton (1:31,594) deutlich.

Duell: Silber gegen Rot

Während beim Saisonauftakt in Melbourne der Ferrari-Pilot als Schnellster ins Ziel kam, beherrschte in Schanghai Hamilton das Fahrerfeld. Beide teilen sich mit 43 Punkten Rang eins der Fahrerwertung.

"Der Respekt voreinander ist der höchste, den ich vor einem anderen Fahrer habe, vor allem vor jemandem seines Kalibers", sagte Hamilton über seinen deutschen Gegner und fügte hinzu: "Vettel ist phänomenal schnell".

Tatsächlich begegnen sich Silber und Rot in der neuen Saison auf Augenhöhe. Ob dieser Zustand jedoch auch in Bahrain gilt, bleibt abzuwarten.

Rennen in der Wüste

Das Wüstenrennen gilt als extrem speziell. Besonders die heißen Bedingungen sowie die umherfliegenden Sand- und Staubpartikel machen den Boliden immer wieder zu schaffen. Zudem starten die Piloten unter Flutlicht.

2016 fuhr Hamilton in der Qualifikation mit 1:29,493 Minuten einen neuen Rundenrekord, musste den Sieg am Ende aber doch dem späteren Weltmeister Nico Rosberg überlassen.

Sowohl der Brite als auch Vettel können auf dem anspruchsvollen Kurs zwei Siege vorweisen. Beide wollen beim Rennen am Sonntag Nummer drei verbuchen.

Wehrlein feiert Comeback

Der deutsche Sauber-Pilot Pascal Wehrlein feiert nach langer Verletzungspause in Bahrain sein Formel-1-Comeback.

Der 22-Jährige hatte sich beim Show-Rennen "Race of Champions" im Januar eine Rückenverletzung zugezogen.

Wegen des Trainingsrückstands verzichtete Sauber in Melbourne und Schanghai auf den Einsatz des ehemaligen DTM-Champions.

