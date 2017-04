Vor dem Großen Preis von China wirbelte das Wetterchaos in Schanghai den Zeitplan mächtig durcheinander. Das erste Freie Training wurde zweimal abgebrochen, das zweite fand gar nicht statt, sogar eine Rennverlegung war im Gespräch.

Am Samstag sollen nun das dritte Freie Training (ab 6 Uhr im LIVETICKER) sowie das Qualifying (ab 9 Uhr im LIVETICKER) aber wie geplant stattfinden. Auch das Rennen am Sonntag kann wohl planmäßig durchgeführt werden (Sonntag ab 8 Uhr im LIVETICKER).

Verstappen zunächst Schnellster

Aufgrund von Smog in der chinesischen Metropole wurden am Freitag lediglich 22 Minuten im ersten Freien Training gefahren, FT 2 fiel sogar komplett aus. Ferrari-Star Sebastian Vettel und Vize-Weltmeister Lewis Hamilton brachten keine einzige Runde auf den nassen Asphalt.

Schnellster war Max Verstappen im Red Bull in 1:50,491 Minuten vor Felipe Massa (1:52,086) und Lance Stroll (1:52,507/beide Williams). Doch viel Aussagekraft haben diese Zeiten natürlich nicht.

Zumindest zur Spannung dürfte das Wetterchaos beitragen. "Solange man nicht fährt, kann man nichts erwarten", kommentierte Mercedes-Sportchef Toto Wolff. Schließlich konnte bisher kein Team wirklich Erfahrungswerte für den zweiten WM-Lauf sammeln. Die Konkurrenz dürfte daher in Schanghai wieder etwas enger beisammen sein.

Strecke spielt Ferrari in die Karten

Die Strecke in China dürfte allerdings Vettel und Ferrari in die Karten spielen. Denn auf dem Schanghai International Circuit stehen die Reifen im Fokus. Der 5,451 km lange Kurs zeichnet sich durch langgezogene Kurven aus, in denen die Reifen besonders gefordert werden. Bereits in Melbourne profitierte Vettel davon, dass seine Reifen länger hielten und er so später als Hamilton einen Boxenstopp einlegen musste.

So können Sie den Großen Preis von China live verfolgen:

Im TV: RTL und Sky

Liveticker: SPORT1