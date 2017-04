Formel 1 in Deutschland: Chase Carey sucht nach Alternativen

Formel 1 in Deutschland: Chase Carey sucht nach Alternativen

vergrößernverkleinern Die Formel 1 sucht nach Alternativen für einen Grand Prix in Deutschland © Getty Images

Chase Carey will die Formel 1 in Zukunft wieder stärker in Deutschland etablieren. Der neue Geschäftsführer denkt dabei auch über neue Alternativen nach.