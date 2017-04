Ex-Weltmeister Jenson Button aus Großbritannien feiert in diesem Jahr ein einmaliges Formel-1-Comeback.

Der 37-Jährige ersetzt beim Großen Preis von Monaco am 28. Mai Fernando Alonso im McLaren-Honda. Das teilte der Rennstall am Freitag in Bahrain mit.

Alonso wird an diesem Tag bei den legendären Indy 500 (LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM) in Indianapolis an den Start gehen.

Button freut sich über Rückkehr

"Ich bin begeistert, einmalig für ein Formel-1-Rennen zurückzukehren", sagte Button, der seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet hatte, aber weiter bei McLaren unter Vertrag steht: "Und ich könnte mir keinen besseren Ort für diese Rückkehr vorstellen als meinen zweiten Heim-Grand-Prix: Monaco."

Button hat das prestigeträchtige Rennen im Fürstentum einmal gewonnen, in der Saison 2009 wurde er zudem Weltmeister.

Button wird in Monaco Teamkollege von McLaren-Stammpilot Stoffel Vandoorne aus Belgien.

Ohne Testkilometer ins Cockpit

Button wird in Monaco aller Voraussicht nach ohne einen einzigen Testkilometer in den unter dem veränderten Reglement völlig neu entwickelten McLaren steigen. Bei den Testfahrten in Bahrain kommende Woche werden Vandoorne und Oliver Turvey im Einsatz sein.

Doch Button fühlt sich fit: "Ich habe sehr viel Triathlon-Training absolviert, darüber mache ich mir also keine Sorgen."

Theoretisch könnte Button auch Alonso oder Vandoorne in einem freien Training am Freitag vor einem Rennen ersetzen, um Erfahrungen zu sammeln.