Trotz Auftaktsieg: Mercedes für Sebastian Vettel Favorit in China

Trotz Auftaktsieg: Mercedes für Sebastian Vettel Favorit in China

Sebastian Vettel gewann das Auftaktrennen in Melbourne © Getty Images

Schanghai - Sebastian Vettel sieht sich trotz seines Auftaktsieges in Melbourne nicht in der Pole Position für das Rennen in Schanghai. Für Ferrari gebe es noch viel zu tun.