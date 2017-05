Auch wenn Meteorologen beim Großen Preis von Spanien (So., ab 14 Uhr im LIVETICKER) die Wahrscheinlichkeit eines Regenrennens von Tag zu Tag höher einschätzen, führt an der Favoritenrolle von Sebastian Vettel in der Formel 1 kein Weg vorbei.

Die Gründe hierfür liegen nicht nur in Vettels WM-Führung nach vier Saisonläufen, sondern vor allem in seiner dominanten Vorstellung bei den Testfahrten Ende Februar/Anfang März an gleicher Stelle.

"Wie ein Brett" habe der Ferrari auf dem abwechslungsreichen Kurs gelegen, sagte Mercedes-Teamaufsichtsratschef Niki Lauda seinerzeit ebenso anerkennend wie ehrfurchtsvoll.

Freies Training als erster Maßstab

Dass ihm dies nun wieder gelingt, kann der viermalige Formel-1-Weltbeister bereits beim 1. Freien Training (ab 10 Uhr im LIVETICKER) sowie beim 2. Freien Training (ab 14 Uhr im LIVETICKER) beweisen.

Trotzdem will der Ferrari-Pilot nichts von der Rolle des ersten Sieganwärters wissen. "Auf Augenhöhe mit Mercedes" sei die Scuderia, sagte Vettel, "nicht mehr, nicht weniger".

Der Heppenheimer macht allerdings auch keinen Hehl aus seinem großen Selbstvertrauen: "Bei uns läuft alles nach Plan. Barcelona war für uns beim Testen gut, und seitdem ist der Wagen immer besser geworden."

Die Zahlen sprechen für ihn. Nach zwei Siegen und zwei zweiten Plätzen weist der 29-Jährige mit 86 von 100 möglichen Punkten die Zwischenbilanz eines kommenden Weltmeisters auf.

Die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton (England/73) und Valtteri Bottas (Finnland/63) sind jedoch in Schlagdistanz. Allerdings kämpft das Duo nicht nur gegen Vettel, sondern auch gegeneinander um die Vormachtstellung im Weltmeisterteam - und hat sich schon, wie bei den Siegen von Hamilton in Shanghai und von Bottas in Sotschi, gegenseitig Punkte weggenommen.