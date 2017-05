Ein Favorit vor dem Großen Preis von Spanien (14 Uhr im LIVETICKER bei SPORT1) ist nur schwer auszumachen.

Nicht nur weil in dieser Saison mehr als nur ein Team um den Titel in der Formel 1 kämpft – sondern auch, weil in Barcelona in den letzten zehn Jahren stets ein anderer Fahrer oben stand.

Allein unter den aktiven Fahrern finden sich mit Sebastian Vettel (2011), Lewis Hamilton (2014), Fernando Alonso (2013), Kimi Räikkönen (2008) und Vorjahressieger Max Verstappen fünf ehemalige Gewinner.

Mercedes-Sportchef Toto Wolff erklärte nach dem Qualifying bei RTL, warum sich in Spanien immer wieder neue Fahrer Hoffnungen auf Platz eins machen dürfen: "Das waren Nuancen, die entschieden haben. Wird eine ganz enge Sache."

Vettel doppelt im Glück

Von der Pole Position geht Mercedes-Pilot Hamilton, der im Gesamt-Klassement neun Punkte hinter Spitzenreiter Sebastian Vettel liegt, ins Rennen. Vettel sichert sich im Ferrari Startplatz Nummer zwei. Dahinter lauert der Finne Valtteri Bottas (Mercedes).

Dass Vettel überhaupt aus aussichtsreicher Position starten darf, ist wohl auch ein bisschen Glück. Erst hatte er mit technischen Problemen zu kämpfen, dann leistete er sich auch noch einen Fahrfehler.

Will er der erste Fahrer des letzten Jahrzehnts sein, der zweimal in Barcelona triumphiert hat, müssen die Dinge am Sonntag besser laufen.

SPORT1 begleitet das Rennen ab 14 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.