Der vierte Platz vom Großen Preis in Russland entsprach nun wirklich nicht Lewis Hamiltons Anspruch. Zerknirscht und ratlos reiste der Ex-Weltmeister aus Sotschi ab.

In den vergangenen zwölf Tagen hat sein Rennstall nun offenbar alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Briten in Barcelona wieder in Reichweite eines Sieges zu bekommen.

Das erhoffte Erfolgsrezept: Eine Rundumerneuerung des Hamilton-Boliden. Die Silberpfeile tauchten am Circuit de Catalunya überraschend mit einer neuen Nase für den W08 auf und überarbeiteten auch weitere Teile umfassend.

Neuerungen sollen Reifenprobleme lösen

"Es waren lauter Kleinigkeiten, die sich summiert haben", erklärte Hamilton seine persönliche Misere in Sotschi bei Motorsport-Total.com. Die unerwarteten Neuerungen sollen dem aktuellen WM-Zweiten nun vor allem dabei helfen, seine Probleme mit den Reifen zu lösen.

Am Schwarzen Meer hatte Hamilton die Gummimischung nur selten ins richtige Temperaturfenster gebracht. Mercedes habe aber verstanden, was vor zwei Wochen schief gelaufen ist - und hat darauf allen voran mit einer verschlankten Nase reagiert.

Unter der breiteren Spitze, die weiterhin ohne Daumen auskommt, befinden sich Befestigungsstreben für den Frontflügel, die als Windabweiser dienen. Eine echte Innovation sind die Leitbleche seitlich der Nase, die an Schaufeln erinnern und auf Höhe der Vorderachse die Luft leiten sollen.

Hamilton gleich Trainingsschnellster

Das Flügelwerk am Frontflügel wirkt voluminöser und könnte die Luftströmung in Richtung Seitenkästen und Heck besser regulieren. Angeblich ist der Mercedes auch die sechs Kilogramm, die er über dem Mindestgewicht lag, losgeworden.

Das Updatepaket runden ein Monkey-Seat-Flügel und ein neuer Antriebsstrang ab, für den Mercedes ein Rennen früher als geplant neue Bauteile zückt. Seine Hybridkomponenten sollen die Maximalleistung über einen längeren Zeitraum abrufen und möglicherweise den verpufften Vorteil beim Triebwerk zurückbringen.

Nach den Eindrücken des ersten Freien Trainings (Zweites Freie Training ab 14 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1) auf dem Circuit de Catalunya zahlen sich die Neuerungen bereits aus. Hamilton als Trainingsschnellster und Team-Kollege Valtteri Bottas - nur knapp dahinter - fuhren der Konkurrenz davon.

Auch Sebastian Vettel im Ferrari und das Red-Bull-Team waren mit einigen Neuerungen nach Barcelona gekommen, die sich anders als bei Mercedes in den ersten Testfahrten in Spanien allerdings noch nicht recht auszahlen wollten.