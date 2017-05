Prominenter Neuzugang im "Home of Motorsport": Nico Hülkenberg wird neuer SPORT1-Experte.

Der deutsche Formel-1-Pilot, der in dieser Saison für das Werksteam von Renault an den Start geht, wird in seiner Kolumne auf SPORT1.de regelmäßig mittwochs nach den Rennwochenenden exklusive persönliche Einblicke bieten.

In der ersten Ausgabe blickt Hülkenberg auf den Lauf im russischen Sotschi zurück und äußert sich zum spannenden Kampf um die WM-Krone, bei dem er Ferrari die besten Chancen einräumt. Die komplette Premieren-Kolumne von Nico Hülkenberg gibt es jetzt auf SPORT1.de.

Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von SPORT1: "Mit Nico Hülkenberg begrüßen wir einen der aktuell erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Rennfahrer als neuen SPORT1-Experten in unserem 'Home of Motorsport'. Als aktiver Formel 1-Pilot liefert er den Lesern auf unseren Plattformen in seiner Kolumne ab sofort regelmäßig exklusive Einblicke aus der 'Königsklasse des Motorsports' und bereichert damit unseren hochkarätigen Sport-Kolumnistenkreis."

SPORT1-Experte Nico Hülkenberg: "In den letzten Jahren bekam die Formel 1 immer mehr das Image eines abgehobenen Sports für Experten. Wie eine Blase, in die nicht jeder reinkommt. Dabei lebt die Formel 1 wie jeder Sport vor allem durch Menschen. Wir wollen die Fans immer in den Mittelpunkt stellen und ihnen immer wieder etwas anbieten – zum Beispiel über Social-Media! Wer schnell auf der Strecke ist, muss auch schnell in den Feeds sein. Mit der SPORT1-Kooperation möchte ich meinen Teil dazu beizutragen, die Formel 1 wieder der breiten Masse zugänglich zu machen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit – denn für mich ist unser Sport ein großartiges Erlebnis, das bewahrt werden sollte!"

Nico Hülkenberg feierte sein Formel 1-Debüt beim Großen Preis von Bahrain 2010. Seitdem ging der 29-Jährige aus Emmerich am Rhein in weit über 100 Rennen in der "Königsklasse" für Williams, Force India und Sauber auf die Strecke.

Zum Start dieser Saison wechselte Hülkenberg in das Renault Sport F1 Team. Nach den bisherigen vier Rennen liegt er auf dem elften Rang in der Gesamtwertung. Neben der Formel 1 war Hülkenberg in seiner Karriere schon in diversen weiteren Motorsportserien erfolgreich im Einsatz.

Dabei konnte er unter anderem 2015 im Porsche-Cockpit das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewinnen. Im selben Jahr wurde Hülkenberg vom ADAC als Motorsportler des Jahres ausgezeichnet.