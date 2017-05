Beflügelt von seinem ersten Formel-1-Sieg vor rund zwei Wochen in Sotschi traut sich der neue Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) schon in dieser Saison den Gewinn der Weltmeisterschaft zu.

"Wenn ich mein höchstes Level erreiche, dann kann es schon am Jahresende soweit sein", sagte der Silberpfeil-Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Samstagsausgabe).

Die Beziehung zu seinem neuen Teamkollegen Lewis Hamilton, der mit dem Wiesbadener Rosberg vier Jahre lang eine Stallrivalität unterhielt, sei nach wie vor von "großem Respekt voreinander" geprägt.

Zugleich lobte Bottas den dreimaligen Weltmeister aus England als einen der "schnellsten Fahrer, die es jemals gab. Es ist definitiv nicht leicht, gegen ihn zu fahren."

Vor dem fünften Saisonrennen beim Großen Preis von Spanien in Barcelona (Sonntag, 14 Uhr/RTL und Sky) liegt Bottas in der Fahrer-WM mit 63 Punkten auf Rang drei. Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim/86) und Hamilton (73) sind in Schlagdistanz.