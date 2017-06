Formel 1 in Kanada, Freies Training: Lewis Hamilton der Schnellste

Anzeige

Formel 1 in Kanada, Freies Training: Lewis Hamilton der Schnellste Hamilton markiert erste Bestzeit / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Lewis Hamilton war im ersten Training der Schnellste © Getty Images

Montreal - Im Training in Kanada setzt Lewis Hamilton die erste Bestzeit und unterstreicht die Ambitionen auf seinen sechsten Sieg in Montreal. Sebastian Vettel ist jedoch in Lauerstellung.