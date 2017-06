Für den ehemaligen Formel-1-Champion Jacques Villeneuve wird Sebastian Vettel der nächste Weltmeister in der Königsklasse.

"Weil er keine Schwächen hat und Ferrari, so scheint es, im Moment auch nicht", sagte der Kanadier vor dem Großen Preis von Kanada (Sonntag, 20.00 Uhr im LIVETICKER) in seiner Geburtsstadt Montréal in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt.

Vettel sei "der kompletteste" Fahrer, "und Kimi Räikkönen ist so gut wie nie. Beide fahren in einem Ferrari. Das ist toll", sagte der 46-Jährige, der 1997 im Duell mit Michael Schumacher die WM-Krone erobert hatte.

Villeneuve trauert den alten Zeiten hinterher, vor allem angesichts der neuen Boliden mit ihren Sechszylinder-Motoren. Seiner Meinung nach müsse man diese "auf den Müll werfen", sagte der dreifache Familienvater, "stattdessen wieder Acht-, Zehn- oder Zwölfzylinder-Motoren ans Auto schrauben und beherzt Gas geben. Was auch immer notwendig ist, um aus Formel-1-Wagen wieder richtige Rennwagen zu machen."

Die Formel 1 müsse eine "Extremsportart" sein, etwas, das nicht ganz vernünftig sei, das verrückt erscheine. "Sie sollte ein Ort für PS-Gladiatoren sein und genau das ist sie nicht mehr. Mich wundert es nicht, wenn die Leute anfangen, sich zu langweilen", sagte Villeneuve.