Robert Kubica hat auf dem Circuit Radio Tormo in Valencia ein emotionales Comeback in der Formel 1 gegeben. Der Pole testete für Lotus-Renault erstmals seit sechs Jahren wieder in der Königsdisziplin des Motorsports.

"Für mich war es ein wichtiger Tag, vor allem emotional", sagte Kubica in einem Renault-Statement. "Ich bin stolz darauf, was ich heute erreichen konnte, aber es hat mir auch gezeigt, was ich verloren habe."

Der 32-Jährige hatte sich 2011 bei einem heftigen Rallye-Unfall schwer verletzt und war seitdem nicht mehr in der Formel 1 gestartet. In Valencia drehte Kubica 115 Runden und war hochzufrieden: "Ich hatte eine gute Pace und war unter schwierigen Bedingungen konstant."

Dass Kubica noch häufiger ins Formel-1-Cockpit steigen wird, ist aber wohl eher unwahrscheinlich. Tech­nik-Di­rek­tor Alan Per­ma­ne (50) meinte zu der Testfahrt: "Es war eine ein­ma­li­ge Sache."