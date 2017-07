Der österreichische DTM-Pilot Lucas Auer darf sich zum ersten Mal in einem Formel-1-Auto bewähren. Auer (22), zweimaliger Saisonsieger, testet nach dem Großen Preis von Ungarn in Budapest (30. Juli) für Force India.

"Das ist eine großartige Nachricht - der schönste Moment in meinem Leben. Ein Kindheitstraum wird wahr", sagte Auer, Neffe des früheren Formel-1-Piloten und heutigen DTM-Chefs Gerhard Berger.

Auer darf am 1. und 2. August jeweils für einen halben Tag auf dem Hungaroring im Force India ran. Der Tiroler gewann in der DTM am Lausitzring und am Hockenheimring.