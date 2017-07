Der Australier Daniel Ricciardo hat zum Auftakt des Großen Preises von Ungarn (alle Sessions im LIVETICKER) überraschend die Bestzeit gesetzt.

Der Red-Bull-Pilot lag vor den Toren Budapests mit 1:18,486 Minuten im ersten freien Training etwas mehr als zwei Zehntelsekunden vor Kimi Räikkönen im Ferrari und dem dreimaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes). WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel wurde in seinem Ferrari Sechster.

Während Ricciardo, der 2014 bereits in Ungarn siegte, in dieser Saison erstmals in seiner Session an der Spitze steht, hatte Vettel etwas mehr als eine Sekunde Rückstand auf seinen ehemaligen Stallrivalen.

Wirklich aussagekräftig sind diese Zeiten jedoch noch nicht, da die Fahrer am Freitagvormittag mit ganz unterschiedlichen Tankfüllungen unterwegs waren. Zudem setzte der 30-jährige Vettel gegen Ende des Trainings hart mit dem Unterboden auf, danach musste sein Wagen an der Box gecheckt werden.

Hamilton kann Geschichte schreiben

Vor dem elften von 20 Saisonläufen hat Vettel (177 Punkte) in der WM-Wertung nur noch einen Zähler Vorsprung vor Hamilton (176), auf Rang drei folgt der Finne Valtteri Bottas (154) im zweiten Silberpfeil.

Auf dem Hungaroring gilt Hamilton im letzten Rennen vor der Sommerpause als großer Favorit. In der Vergangenheit feierte der 32-Jährige aus Stevenage in Ungarn bereits fünf Siege - so viele wie niemand sonst.

Nico Hülkenberg fuhr in seinem Renault zunächst auf einen ordentlichen neunten Rang, Pascal Wehrlein belegte im Sauber mit mehr als vier Sekunden Rückstand den 20. und letzten Platz.