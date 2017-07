Sebastian Vettel und Lewis Hamilton sind beim Großen Preis der Formel 1 in Österreich (Sonntag, 14 Uhr im LIVETICKER) erneut ein wenig aneinander geraten.

Im dritten Freien Training gab der Deutsche seinem ärgsten Konkurrenten im Kampf um die Weltmeisterschaft beim Überholen ein aufgeregtes Handzeichen, nachdem er sich vom Briten zuvor offenbar aufgehalten gefühlt hatte.

Beim letzten Grand Prix in Baku hatte es zwischen den beiden ordentlich gekracht. Vettel war in einer Safety-Car-Phase absichtlich in Hamilton hineingefahren und hatte über ihn geschimpft.

Bottas und Vettel stark

Sportlich überzeugte Vettel in Spielberg. Auf dem von ihm bislang ungeliebten Kurs setzte er im Abschlusstraining mit Streckenrekord die Bestzeit.

Hamilton hatte unterdessen mit Problemen zu kämpfen. Wegen eines unerlaubten Getriebewechsels am Freitag wird er um fünf Startplätze zurückversetzt. Im dritten Training hatte sein Mercedes einen Bremsdefekt.

Im anschließenden Qualifying war der Finne Valterri Bottas nicht zu schlagen. Der Silberpfeil-Pilot holte sich die Pole Position vor Sebastian Vettel.