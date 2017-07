In seiner Heimat ist Lewis Hamilton unschlagbar - das hat der Mercedes-Pilot beim Rennen in Silverstone einmal mehr unter Beweis stellt.

Mit dem fünften Sieg vor heimischer Kulisse zog Hamilton mit den bisherigen Rekordhaltern Jim Clark und Alain Prost gleich.

Dazu ist Hamilton der erste Fahrer in der Geschichte der Formel 1, der viermal in Folge in Silverstone gewinnen konnte.

Clark konnte zwar von 1962 bis 1965 ebenfalls in vier aufeinanderfolgenden Jahren beim Großen Preis von Großbritannien triumphieren – dieser fand damals allerdings an verschiedenen Orten statt.

Durch den Sieg konnte Hamilton seinen Rückstand in der Gesamtwertung zudem auf nur einen Punkt verkürzen, da Spitzenreiter Sebastian Vettel nach einem Reifenschaden kurz vor Schluss nur Siebter wurde.