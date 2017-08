Formel 1: Sebastian Vettel von Ferrari freut sich auf Rennen in Spa

Formel 1: Sebastian Vettel von Ferrari freut sich auf Rennen in Spa Vettel denkt nicht an WM-Titel

vergrößernverkleinern Sebastian Vettel freut sich auf das Ende der Sommerpause © Getty Images

Sebastian Vettel freut sich auf das Rennen in Spa. Trotz seines Vorsprungs in der Fahrerwertung will der Ferrari-Pilot nur von Rennen zu Rennen zu schauen.