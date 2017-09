Die italienische Presse sieht im Heimrennen in Monza den "dunkelsten Tag des Jahres" für die Scuderia gekommen, Sebastian Vettel könne nach der Übernahme der WM-Führung durch Lewis Hamilton jetzt nur noch "hoffen".

Auch für die Engländer ist der Brite nun der Topfavorit auf den Titel, die spanische Presse schreibt sogar von "Prügel" für den deutschen Ferrari-Piloten.

SPORT1 zeigt internationale Pressestimmen zum Rennen in Monza.

ITALIEN:

Gazzetta dello Sport: "Ferrari, Kopf hoch! Es ist wirklich schade, auf der Heimstrecke besiegt zu werden und zugleich die WM-Führung zu verlieren. Doch am dunkelsten Tag des Jahres hat Ferrari mit Vettels drittem Platz die Schäden in Grenzen gehalten. Es ist, als würde die Meisterschaft für Maranello erst jetzt beginnen. Im Gegensatz zu Spa war Ferrari auf das Rennen in Monza nicht gut vorbereitet. Das ist zum ersten Mal 2017 geschehen. Der SF70-H erschien unzuverlässig und instabil.

Corriere dello Sport: "Lewis Hamilton feiert einen überwältigenden Sieg in Monza. Wenn Ferrari den WM-Titel gewinnen will, müssen sie etwas Neues erfinden. Hamilton ist in Top-Form, und Mercedes fliegt so hoch wie noch nie."

Tuttosport: "Die Leistungen Maranellos bleiben deutlich unter dem erhofften Niveau. Die Enttäuschung im Hause Ferrari ist spürbar. Mercedes feiert mit einem bitteren Doppelpack für Ferrari auf der Heimstrecke von Monza im 70. Gründungsjahr Maranellos."

Corriere della Sera: "Mercedes-Monolog in Monza. Ein Rennen ohne Hoffnungen für Ferrari, das eine bittere Pille schlucken muss. Eine riesige Blamage auf der Heimstrecke. Die Tifosi hatten zwar mit Schwierigkeiten gerechnet, sie hatten jedoch nicht erwartet, so sehr leiden zu müssen. Vettel kann nur hoffen, dass ihm das Glück beim nächsten Rennen in Singapur wieder zur Seite steht."

La Repubblica: "Wenn Lewis Hamilton in diesem außerordentlichen Zustand ist, flößt er allen Rivalen Schrecken ein. Von Freitag bis Sonntag war er einfach perfekt. Wenn er bis Ende der Meisterschaft auf diesem Niveau bleibt, hat Ferrari ernsthaft Probleme. Vettel muss jetzt auf Singapur hoffen."

ENGLAND:

The Telegraph: "Für Lewis Hamilton fühlte es sich wie der Moment an, der alles verändert. In Monza, dem Tempel der Geschwindigkeit für die Tifosi, feierte er einen krachenden Sieg, der die Meisterschaft auf den Kopf stellt."

The Guardian: "Hamilton gefiel sich beim italienischen Grand Prix in der Rolle des Bösewichts. Der Engländer fuhr absolut fehlerfrei zu einem dominanten Sieg, sein Mercedes war Sebastian Vettels Ferrari klar überlegen."

Daily Mail: "Krachender Sieg von Lewis Hamilton in der Heimat des Rivalen. In der derzeitigen Form würden nur Mutige gegen Hamiltons WM-Triumph wetten. Es gab Rennen in diesem Jahr, in denen Ferrari dominiert hat, und beim kommenden in Singapur könnte das durchaus wieder so sein. Aber Monza war wahrlich eine kalte Dusche für die Italiener."

SCHWEIZ:

Blick: "Hamilton siegt in Monza ohne Vollgas. Mercedes gelingt zum dritten Mal in vier Jahren ein Doppelsieg beim Grand Prix von Italien. Und das mit einem Abstand, der Fragen aufwirft."

Neue Zürcher Zeitung: "Hamilton raubt Vettel die WM-Führung. Der Silberpfeil-Fahrer besiegte den Ferrari-Rivalen Sebastian Vettel nicht nur, er demütigte ihn nahezu. Die Scuderia wusste keine Antwort auf die Probleme."

SPANIEN:

Sport: "Hamilton verprügelt Vettel in Monza. Die Mercedes-Boliden waren unendlich besser als ihre Rivalen in Rot. Vettel konnte mit dem dritten Platz den Schaden etwas reduzieren."

Marca: "Hamilton übernimmt die WM-Führung, Spaziergang für den Engländer vor den Augen der Tifosi. Die WM ist noch lang, der WM-Kampf ist lebendiger denn je. Die Chancen für Ferrari sind noch intakt."

As: "Ein Sieg für Hamilton ohne Wenn und Aber auf feindlichem Gebiet. Wenn es nur um den Motor geht, hat Mercedes keine Rivalen. In Singapur wird alles wieder anders sein."

El Mundo Deportivo: "Der Sieg in Monza ist für Hamilton das perfekte Drehbuch, um Vettel und Ferrari zu demoralisieren. Ein komplizierter Tag für Ferrari im eigenen Haus. Nach der Sommerpause wirkt Hamilton wie ein neuer Mensch."