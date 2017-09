Fernando Alonso und die Zuverlässigkeit seiner Rennautos - das ist in dieser Saison keine Erfolgsgeschichte. Der Spanier musste in der laufenden Saison in acht von elf Rennen seinen Boliden vorzeitig abstellen.

Zuletzt hatte der zweimalige Weltmeister laut Marca McLaren ein Ultimatum gesetzt, sich vom Motorenlieferanten Honda zu trennen.

Doch nicht nur sein aktueller Rennstall scheint Probleme bei der Zuverlässigkeit zu haben. Denn Alonso blieb sogar bei der Fahrerparade vor dem Großen Preis von Italien in Monza (Rennen JETZT im LIVETICKER) mit seinem Boliden liegen und musste bei Renault mitfahren.

Bleibt für den ehemaligen Ferrari-Piloten nur zu hoffen, dass er wenigstens in Monza da Rennen zu Ende fahren kann.