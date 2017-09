Die Ferrari-Fans durften nach dem spektakulären Crash vor der ersten Kurve beim Großen Preis der Formel 1 in Singapur nur ganz kurz hoffen, dass zumindest einer ihrer Fahrer das Ziel erreichen könnte.

Sebastian Vettel wurde zwar von Teamkollege Kimi Räikkönen, der sein Auto sofort abstellen musste, getroffen, setzte das Rennen jedoch fort. Allerdings nur wenige Hundert Meter, dann kam auch für den Deutschen das Aus.

Vettel hatte seinen Boliden nicht mehr unter Kontrolle und drehte sich vor Lewis Hamilton in Führung liegend. Fahrfehler oder unverschuldeter Ausfall? Der 30-Jährige lieferte am Sonntagabend eine Erklärung.

"Ich habe mich in Kurve drei gedreht, was aber daran lag, dass das Auto bereits beschädigt war", sagte Vettel in einer Mitteilung der Scuderia. Der Rennstall gab jedoch nicht bekannt, was genau am Auto kaputt war.

Wahrscheinlich rutschte Vettels Flitzer auf seinem eigenen Kühlwasser aus, da sein linker Kühler durch den Zusammenprall mit Räikkönen Schaden genommen hatte.