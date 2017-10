Beim Großen Preis der USA in Austin/Texas will Sebastian Vettel seine allerletzte Mini-Chance auf den WM-Titel bewahren (Sonntag, 21 Uhr im LIVETICKER). Dabei greift der Deutsche mit einem optisch veränderten Boliden an.

Alle Piloten gehen am Wochenende mit rosafarbenen Reifen an den Start. Die sonst durch lila Streifen gekennzeichneten Ultrasoft-Gummis sind dieses Mal im rosa Look gehalten.

Mit der Aktion beteiligt sich die Formel 1 an einer Kampagne für Brustkrebs-Vorsorge in den USA. Auch in anderen Sportarten, wie etwa im American Football, wurden ähnliche Aktionen in die Tat umgesetzt.

Die NFL machte auf die Kampagne aufmerksam, indem sie rosa Embleme auf Bällen, dem Rasen oder Werbemitteln platzierte.