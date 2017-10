Desaster für Ferrari in Malaysia!

Kurz vor dem Start des Großen Preises hatte auch Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen Probleme mit seinem Turbolader. (Das Rennen im LIVETICKER)

Der Bolide des Ex-Weltmeisters, der sich im Qualifying den zweiten Startplatz gesichert hatte, wurde aus der Startaufstellung in die Boxengasse geschoben. Von dort aus versuchte die Scuderia noch die Problem zu lösen, was allerdings in der Kürze der Zeit nicht gelang.

Das Rennen startete ohne Räikkönen, wenig später gab Ferrari bekannt, dass der Finne auch nicht mehr starten wird.

Vettel ging wegen Motorproblemen im Qualifying vom 20. und letzten Platz ins Rennen. Auf der Pole Position stand WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes.