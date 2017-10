Beim Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag, ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) wartet die Formel 1 mit einer Menge Stars auf. Wie das Management der Königsklasse mitteilte, wird der im August zurückgetretene Sprint-Superstar Usain Bolt die Fahrer um Punkt 14 Uhr Ortszeit auf die Einführungsrunde schicken.

Weiterhin wird der aus dem Boxsport bekannte Ringsprecher Michael Buffer die Piloten um Lewis Hamilton, der im viertletzten Saisonrennen seinen vierten WM-Titel perfekt machen kann, auf seine bewährte Weise den Zuschauern am Circuit of the Americas präsentieren. Für diese Einlage wird eigens das Startprozedere um 15 Minuten vorverlegt.

Im Streben nach mehr Spektakel unter dem neuen Formel-1-Eigner Liberty Media ist dies nicht die einzige Abweichung vom gewohnten Zeitplan. So wird das Qualifying am Samstag um zwei Stunden auf 23.00 Uhr nach hinten verschoben, damit möglichst viele Zuschauer das anschließende Konzert von US-Superstar Justin Timberlake an der Strecke besuchen.