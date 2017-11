Liebe Formel-1-Fans,

die Entscheidung im Kampf um die WM ist gefallen. Lewis Hamilton ist zum vierten Mal Weltmeister – und das völlig verdient! Lewis und Mercedes haben in diesem Jahr einfach einen besseren und konstanteren Job gemacht als Sebastian Vettel und Ferrari.

Wenn es darauf ankommt, dann ist Lewis an Ort und Stelle und bringt Leistung - das zeichnet einen richtigen Champion aus. Er ist ein Killer und er liefert immer, wenn es darauf ankommt.

In Mexiko hat es für den neuen Weltmeister nur zu Platz neun gereicht. Schuld daran war der Startunfall, in den neben Hamilton auch Vettel und Verstappen verwickelt waren. Ich habe den Unfall von meiner Position aus gar nicht gesehen, aber im Nachhinein denke ich, dass es richtig war, dass die Rennkommissare die Kollision als normalen Rennunfall gewertet haben. So etwas kann immer passieren, das ist Racing.

Dass Hamilton und Vettel das Rennen von hinten weiterfahren mussten, war für das Rennen, die Show und für die Spannung im WM-Kampf natürlich nicht ideal. Aber bei drei Autos in einer Reihe ist so etwas einfach immer möglich.

Für mich persönlich lief der Start in Mexiko richtig gut. Ich habe mich, nachdem die Ampeln ausgegangen sind, einfach nur gefreut, weil ich einige Positionen gut gemacht habe und eine richtig starke erste Runde gefahren bin.

In der 26. Runde hatten wir wieder einen Schaden am Auto. Mit der Power Unit war etwas nicht in Ordnung. Mein Team hat mir dann per Funk mitgeteilt, dass ich das Auto abstellen soll. Für mich war das natürlich sehr bitter. Leider bin ich zum dritten Mal in Folge mit einem technischen Defekt ausgeschieden.

In letzter Zeit kommt bei uns einfach zu viel zusammen. Wir müssen unbedingt an unserer Standfestigkeit arbeiten. Aber ich weiß, dass mein Team mit Hochdruck versucht, alle Probleme in den Griff zu bekommen.

In dieser Saison stehen noch zwei Rennen an: Der Grand Prix in Brasilien und das Abschlussrennen in Abu Dhabi. Wir wollen unbedingt noch einmal in die Punkte fahren. Durch die Ausfälle in der letzten Zeit haben wir den fünften Platz in der Konstrukteurs-Wertung leider aus den Augen verloren. Jetzt müssen wir alles daran setzen, Toro Rosso und Haas hinter uns zu halten und den sechsten Platz zu sichern.

Für mich steht jetzt im Fokus, dass wir als Team die aktuellen Probleme beheben, damit ich im nächsten Jahr wieder voll angreifen kann.

Auf bald!

Euer Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg fährt seit dieser Saison für das französische Werksteam Renault. In seiner SPORT1-Kolumne berichtet er seit Jahresbeginn nach jedem Rennen von der Königsklasse.