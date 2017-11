Nach dem Verlust des WM-Titels an Lewis Hamilton geht Ferrari-Pilot Sebastian Vettel selbstkritisch mit sich ins Gericht.

"Natürlich gibt es Dinge, die man rückblickend anders hätte machen können", sagte der 29-Jährige vor dem Rennen in Brasilien (So., ab 17 Uhr im LIVETICKER).

Bereuen tut er allerdings nur einen Fehler - seinen Rammstoß in Aserbaidschan. "Baku sticht heraus, der Rest war in Ordnung", sagte Vettel.

Den Crash mit Teamkollege Kimi Räikkönen und Max Verstappen beim Start in Singapur nennt der Heppenheimer dagegen nicht.

In den letzten beiden Rennen in Brasilien und Abu Dhabi will Vettel nun zumindest den Vize-Titel sichern. "Wir wollen beide Rennen gewinnen", sagte Vettel. "Es wäre falsch, jetzt vom Gas zu gehen."

Der Grand Prix in Brasilien soll dabei auch als Gradmesser für die kommende Saison dienen, in der Vettel wieder angreifen will. "Wir versuchen, das Auto dieses Jahr zu verbessern, um uns für das nächste zu helfen."

Dabei deutet sich für die nächste Saison ein Dreikampf zwischen Hamilton, Vettel und Verstappen an. "Es wird ähnlich eng - zumindest sollte es das. Solange wir dabei sind, bin ich beruhigt", blickt der Ferrari-Pilot voraus.